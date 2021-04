Oskar za najboljšo izvirno pesem za H.E.R.: "Znanje je moč, glasba je moč!" RTV Slovenija H. E. R. pridno nabira nagrade. Po osvojitvi štirih grammyjev je osvojila oskarja za najboljšo izvirno pesem. Fight For You je mogoče slišati v zaključni špici filma Judež in črni mesija.

