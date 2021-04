Kaj, če sploh kaj, ima premier s skrivnostnim diplomatskim non-paperjem? 24ur.com Kakšno je stališče uradne Ljubljane glede idej o dokončnem razpadu Jugoslavije? To sta glavni vprašanji, ki jih na predlog opozicijske SD razrešujejo na skupni seji parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in EU, kamor sta vabljena tudi premier Janša in zunanji minister Logar.

Sorodno Oglasi