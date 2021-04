V Slovenijo te dni prihaja 75.000 odmerkov cepiva proti covidu-19 24ur.com V Slovenijo bo te dni dobavljenih 75.150 odmerkov cepiva, so pojasnili na NIJZ. V tem tednu bodo tudi realizirali vsa naročila za skupino starejših od 60 let, prav tako bodo cepilnim centrom razdelili odmerke cepiva proizvajalca Johnson & Johnson, ki so do sedaj čakali v karantenskem skladišču.

