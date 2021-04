Dobra novica za PSG pred polfinalom Lige prvakov: Navas v Parizu do 2024 24ur.com Pariški PSG je naznanil, da je s prvim vratarjem Keylorjem Navasom sklenil novo pogodbo, ki ga na klub veže do poletja 2024. Kostaričan je tudi letos eden najpomembnejših členov moštva, PSG pa ga bo še kako potreboval v sredo, ko ga čaka prvi polfinalni obračun Lige prvakov proti Manchester Cityju, ki ga bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

