Correa in Immobile potopila Milan Ekipa Nogometaši Lazia so v zadnji tekmi 33. kroga italijanskega prvenstva s 3:0 premagali Milan. Za prva dva gola je poskrbel Joaquin Correa, ki je obrambo Milančanov ukanil v 2. in v 51. minuti. Ciro Immobile pa je postavil končni izid v 87. minuti.



Več na Ekipa24.si

Sorodno



Oglasi