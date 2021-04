Von der Leynova o sramotenju pri Erdoganu: Prizadelo me je in čutim se osamljeno Reporter Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj pozvala k enakopravnost žensk in opisala nekatere težave, s katerimi se je soočala med svojo kariero. Po njenem incident v Ankari s sedežnim redom kaže na nujnost boja proti seksizmu, je dejala

Sorodno























Oglasi