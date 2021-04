Kraljem derbi začelja, hud "zahodni" boj za zadnjo vstopnico Sportal Hokejisti Los Angeles Kings so na obračunu zadnjih moštev zahodne divizije s 4:1 premagali Anaheim Ducks. Slovenski hokejski as je k zmagi, ob kateri so Kralji dva zadetka dosegli v zadnji minuti v prazen gol, prispeval podajo za vodstvo z 1:0. Deset tekem pred koncem rednega dela so od končnice, za katero je v zahodni skupini na voljo le še ena vstopnica, oddaljeni šest točk.

