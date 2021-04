Dončić in Dragić praznih rok, Čančarju nekaj minut Primorske novice Slovenska košarkarska zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić sta bila v pretekli noči v ligi NBA z Dallasom in Miamijem poražena. Dallas je s 106:113 izgubil na gostovanju v Sacramentu, Heat pa doma s 102:110 proti Chicagu. Tretji slovenski predstavnik Vlatko Čančar je dobil nekaj minut priložnosti za Denver, ki je s 120:96 premagal Memphis.

Sorodno





Oglasi