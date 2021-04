Minister Koritnik na tematski razpravi OZN na visoki ravni o digitalnem sodelovanju in povezljivosti Vlada RS Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes dopoldan, z video nagovorom, sodeloval na tematski razpravi na visoki ravni o digitalnem sodelovanju in povezljivosti (High-level Thematic Debate on Digital Cooperation and Connectivity), ki jo organizira Organizacija združenih narodov (OZN). Minister se je uvodoma zahvalil predsedniku Generalne skupščine OZN Volkanu Bozkirju za organizacijo tako pomembnega dogodka ter pozdravil »digitalni načrt« generalnega sekretarja OZN, ki ga močno podpirata tudi Slovenija in Evropska unija.

