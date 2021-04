Voznik imel po nesreči le manjšo prasko, vpil je: 'Kaj sem naredil?!' 24ur.com "Ko smo zaslišali trke, smo otrpnili," so za hrvaške medije povedale priče nesreče, ki se je v ponedeljek zgodila v Zagrebu. "Stekli smo ven in se spraševali, koliko ljudi je umrlo," so povedali mimoidoči in voznika avtomobila, ki se je prevrnil na streho, izvlekli iz vozila.

