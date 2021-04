Na čolnu v bližini Kanarskih otokov odkrili trupla 17 prebežnikov RTV Slovenija Španska obalna straža je v bližini Kanarskih otokov naletela na manjši čoln, v katerem je bilo 17 trupel, najverjetneje prebežnikov iz Afrike. V čolnu so bili samo še trije živi, dva moška in ena ženska, ki so jih s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

