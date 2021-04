V mrtvem rokavu reke Soče pred Zdravščinami našli moško truplo Primorske novice V mrtvem rokavu reke Soče pred Zdravščinami so v ponedeljek zjutraj delavci podjetja, ki izvajajo dela na cesti med Zdravščinami in Petovljami, opazili truplo, ki je plavalo na gladini. Na kraj so prišli karabinjerji iz Gradišča in goriški gasilci, ki so truplo pobrali iz vode.

