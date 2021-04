V prvem krogu kvalifikacij za turnir WTA v Madridu sta se danes srečali slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Po dveh urah in 24 minutah boja je bila v treh nizih s 6:7 (6), 6:1 in 6:3 boljša Zidanškova, ki se bo za nastop v glavnem žrebu pomerila s Tajvanko Su-Wei Hsieh.



