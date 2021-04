Real po izjemni zadnji četrtini ostal med živimi SiOL.net Košarkarji Real Madrida so dobili tretjo tekmo četrtfinala evrolige proti Efesu Anadoluju z 80:76 in znižali zaostanek v zmagah na 1:2. Četrta tekma bo v četrtek znova v španski prestolnici, morebitna peta in odločilna pa naslednji teden v Turčiji. Žan Mark Šiško si bo v četrtek z Bayernom kožo reševal na domačem terenu, kjer bo lovil prvo zmago proti Milanu.

Sorodno

Oglasi