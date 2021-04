Neverjetna noč čarovnika Dončića in rekordna četrtina #video Sportal Luka Dončić in celotna zasedba Dallas Mavericks so v pičlih 24 urah prikazali dva različna obraza. Poraz proti Sacarmento Kings je bil boleč, zato pa toliko slajša zmaga proti drugemu kalifornijskemu moštvu Golden State Warriors. Dončić je uprizoril pravi šov in se po treh četrtinah usedel na klop, saj ga moštvo ni več potrebovalo na parketu. Za zmago s 133:103 je prispeval kar 39 točk in zbral 8 ...

