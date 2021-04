Je kdo videl prometno nesrečo s pobegom? Primorske novice Na cesti Belsko – Veliki Otok, pri naselju Zagon, je v ponedeljek ob 14.40 prišlo do prometne nesreče s pobegom. Policisti so ugotovili, da je zaenkrat še neznani voznik avtomobila alfa romeo ali opel astra, črne barve, nepravilno prehiteval. Da se je izognil čelnemu trčenju, je 24-letni voznik, ki je pravilno pripeljal v smeri Postojne, zapeljal izven cestišča in trčil v zaščitno ograjo. V nesreči je nastala zgolj premoženjska škoda.

Sorodno

































Oglasi