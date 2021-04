Pri Železnikih se je prevrnil traktor, voznik umrl Reporter Na gozdni cesti v naselju Ravne v občini Železniki se je v torek zvečer prevrnil traktor, pri čemer je voznik umrl. Škofjeloški gasilci in gorski reševalci so nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj dogodka in nudili pomoč pri p

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Železniki Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Aleš Hojs

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor