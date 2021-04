Evropski parlament potrdil sporazum o odnosih z Združenim kraljestvom po brexitu Primorske novice Evropski parlament je potrdil sporazum o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom po brexitu. To je ključen korak v procesu ratifikacije na strani EU. Evroposlanci so sprejeli tudi resolucijo, ki obsoja diskriminatorno obravnavo državljanov petih držav, tudi Slovenije, pri delovnih vizumih za Otok.

Sorodno

























Oglasi