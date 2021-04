Z odškodnino za uporabo Počka bo pivška občina obnovila cesto Parje-Jurišče Primorske novice Sedem kilometrov dotrajane ceste od Parij, prek Palčja, pa do Jurišč bo pivška občina prenovila večinoma z denarjem, ki ga obrambno ministrstvo namenja kot odškodnino za uporabo strelišča na Počku. Cesto naj bi bila nared v prihodnjih dveh letih, “vojaški” evri pa so v pivški občini doslej pripomogli tudi k obnovi ceste skozi Zagorje, v veliki meri pa tudi pri vzpostavljanju in delovanju Parka vojaške zgodovine.

