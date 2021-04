Pri zbiranjih v velikih skupinah so prenosi virusa večji Vlada RS Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 sta sodelovala mag. Eva Grilc, epidemiologinja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), in direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik dr. Aleš Rozman.

Sorodno





















































Oglasi