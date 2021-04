Odločevalce vabijo na zajtrk na teraso v dežju in pri petih stopinjah 24ur.com Kot smo že poročali, bo večina slovenskih term med prazniki ostala zaprtih. Časa, da bi se ustrezno pripravili na odprtje, predvsem pa, da bi lahko omogočili varno kopanje, preprosto ni bilo dovolj, saj so za odprtje kljub številnim pozivom, naj jih obvestijo dovolj zgodaj izvedeli tik pred zdajci. V odprtem pismu vladi pa so našteli še druge nerazumljive ukrepe, zaradi katerih bi ob odprtju ustv...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Luka Dončić

Aleš Hojs

Primož Roglič