Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in župan Ribnice Samo Pogorelc sta danes v Ribnici odprla obrtno cono Ugar, s katero želi občina zagotoviti boljše pogoje za delovanje tamkajšnjih podjetij in odprtje novih. Počivalšek je ob tem izrazil prepričanje, da odprtje cone pomeni novo uspešno poslovno zgodbo. preberite več » ...