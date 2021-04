NIJZ svari: Tesno združevanje na odprtem brez mask je tvegano SiOL.net Na NIJZ ponovno odsvetujejo združevanje več kot deset ljudi v zaprtih prostorih in na prostem. Ob tem opozarjajo, da tesno združevanje več ljudi na prostem, ki so brez mask in ob tem tudi glasno govorijo in pojejo, predstavlja pomembno tveganje za prenos novega koronavirusa. Takšno vedenje je še bolj nevarno za prenos virusa v zaprtih prostorih.

Sorodno Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Luka Dončić

Aleš Hojs

Primož Roglič