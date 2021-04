Prva tožba v zadevi proti AstraZeneca bo v Evropi 26. maja Demokracija Piše: C. R. Prva ustna obravnava v primeru tožbe EU proti britansko-švedski farmacevtski družbi AstraZeneca zaradi težav z dobavo cepiva proti covidu-19 bo 26. maja, so danes potrdili v Evropski komisiji. Pravni spor obravnava belgijsko sodišče. V komisiji so še pojasnili, da imajo zunanjega pravnega zastopnika. EU podjetje AstraZeneca toži, ker dobavlja znatno manj cepiva, kot bi moralo po pogodb ...

Sorodno















Oglasi