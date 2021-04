Preverite, koliko denarja so od države dobile veteranske organizacije SiOL.net Minister za obrambo Matej Tonin je danes s predstavniki nevladnih organizacij v javnem interesu, ki delujejo na področju vojnih veteranov in so bili uspešni na javnem razpisu, podpisal pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti za leto 2021. V proračunu Republike Slovenije za leto 2021 so za sofinanciranje veteranskih organizacij zagotovljena sredstva v višini 1,5 milijona evrov.

