Na koncertu kjer je bilo 5000 oseb kasneje pozitivnih le šest Lokalec.si Od 5000 ljudi, ki so se prejšnji mesec v Barceloni udeležili testnega koncerta na zaprtem prizorišču, je bilo na testiranju za koronavirus kasneje pozitivnih le šest oseb. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, to daje upanje po ponovni oživitvi glasbene industrije v živo. “Ni znakov, ki bi nakazovali, da bi prišlo med dogodkom do prenosa okužb” Pred koncertom so morali vsi na pregled in ant ...

Sorodno























































Oglasi Omenjeni Audi

korona virus

Nemčija

Nizozemska

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Aleš Hojs