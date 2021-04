Novo razočaranje za Kopitarja, Toronto prejel "zvezdico" #video SiOL.net Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL vse dlje od končnice. V noči na četrtek so v svoji dvorani priznali premoč Anaheimu, zadnjeuvrščenemu moštvu skupine Honda West, izid je bil 2:3. Slovenski as Anže Kopitar ni sprožil na gol niti enega udarca, njegova statistika strelov ali podaj je ostala prazna. Toronto si je kot prvi kanadski klub v tej sezoni zagot...

Sorodno Oglasi