"Kot psihologinja protestiram proti temu, da se stiske študentk in študentov individualizira in psihologizira. Problemi študentov so politični, ne psihološki. Študentje niso bolniki, so žrtve tega neoliberalnega pristopa k reševanju pandemije, kjer vidimo, da oblast skrbi predvsem za delovanje institucij, ki prinašajo ekonomski kapital (trgovine, gospodarstvo, turizem), ne pa za tiste, ki prinašajo izobraževalni,...