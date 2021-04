Kako pridemo od čustvene zamere do hladnokrvnega morilca? Na kaj je treba paziti? 24ur.com Je epidemija covida-19 slo po maščevanju 20-letnega Gorenjca, ki je načrtoval množični poboj, še poslabšala? Kako prepoznati, da nekdo načrtuje nekaj podobnega? Je dolgotrajna čustvena zamera prerasla v morilsko osebnost? V oddaji 24UR ZVEČER so gostili kliničnega psihologa in sodnega izvedenca Tristana Riglerja.

Sorodno





Oglasi