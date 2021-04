Nastopi na balkonih: mariborski protest se širi na celo Slovenijo RTV Slovenija Pet minut pred poldnevom bosta z balkonov kulturnih institucij in znamenitosti po Sloveniji zveneli živa glasba in beseda, nastopile bodo lutke in plesne figure. Akcija, ki jo je v aprilu začel Narodni dom Maribor, opozarja na krizo v kulturnem sektorju.

Sorodno





Oglasi