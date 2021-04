Za zaključek sezone med najboljše štiri zurnal24.si Včeraj se je v športni dvorani Maksa Pečarja v ljubljanskih Črnučah med odbojkarji OK Hiša na kolesih Triglav in OK Calcit Volley iz Kamnika odvil boj za finale v Pokalu Slovenije. Calcit Volley je bil od kranjskih odbojkarjev boljši s 3 : 0, Triglavani so osvojili 3 – 4. mesto.

