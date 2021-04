(FOTO) V delti reke Nil odkrili številne grobnice, stare tudi več kot 5000 let Večer V delti reke Nil, na arheološkem najdišču Koum el-Khulgan, so odkrili 110 grobnic s posmrtnimi ostanki odraslih in otrok. Med najdbami so tudi ostanki lončevine, amuleti, skarabeji ter kameno orodje orožje. Po oceni arheologov so odkrili zelo pomembno pokopališče še iz časa pred faraoni.

