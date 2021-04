Blogerka in novinarka iz BiH je po nesreči na Nanosu včeraj umrla v UKC Ljubljana Reporter O sobotni nesreči 38-letne Borke Budić, blogerke in nekdanje novinarke številnih medijev v Republiki Srbski, so poročali različni mediji. Bosanski mediji so sicer v dneh po nesreči, ko je bila Budićeva v UKC Ljubljana še priklopljena na aparate, napačno p

Sorodno













Oglasi