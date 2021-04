Hrvati v avtomobilu s slovensko registracijo odkrili veliko količino fosilnih ostankov številnih pra Večer Hrvaški policisti so na mejnem prehodu z Bosno in Hercegovino pri Stari Gradiški v avtomobilu s slovensko registracijo našli fosilne ostanke številnih prazgodovinskih živali. Po ocenah hrvaških strokovnjakov gre za fosile, stare približno 15 milijonov let. Njihova vrednost na črnem trgu naj bi bila več deset tisoč evrov.

Sorodno





Oglasi