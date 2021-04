Piše: Anita Gužvič Po spletu še vedno odmeva organizirana akcija, ki so jo v imenu svobode medijev izvedli nasprotniki Nove24TV. No, le v “neodvisnih” medijih o tem seveda niso poročali. Pred nekaj dnevi so namreč nasprotniki z načrtnim napadom suspendirali Twitter račun dvema novinarjema Nove24TV, kjer razkrivata tudi afere, ki jih ni moč prebrati drugje. Na spletu so se dobesedno usuli odzivi, n ...