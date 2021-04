Piše: Sara Rančigaj Številni protestniki so se v torek zbrali v Ljubljani in bili razočarani nad organizacijo glavnega “frontmana” Jaše Jenulla. Poleg tega, da je skrajno neodgovorno druženje v tolikšnem številu, pa med protestniki ni bilo videti napovedane enotnosti, javno pa so izpostavili, da Jenull dela le za svoj lastni interes, za družbo kot tako pa mu je bolj malo mar. “Od teh danes, ki so ...