Slovenija 27. aprila praznuje dan upora proti okupatorju, s katerim se spominjamo slovenskega odporništva in nastanka Osvobodilne fronte, osrednje odporniške organizacije Slovencev v drugi svetovni vojni. To se je zgodilo le 20 dni po začetku vojne na naših tleh in okupaciji slovenskega ozemlja, ki je takrat spadalo pod Kraljevino Jugoslavijo. Tretjina današnje Slovenije je že od prej spadala pod ...