Anita in Žan na Poljsko po medaljo SiOL.net Anita Horvat in Žan Rudolf bosta v soboto tekmovala na svetovnem prvenstvu štafet na Poljskem v teku mešanih štafet na 2 X 2 X 400 m. To bo prvi slovenski nastop na tem dokaj novem atletskem tekmovanju, na prejšnjih štirih prvenstvih slovenske udeležbe ni bilo. Anita Horvat in Rudolf bi se lahko potegovala tudi za zmagovalni oder.

Sorodno Oglasi