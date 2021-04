Luka Dončić in druščina v Nemčiji od začetka do konca Sportal Slovenski košarkarji bodo v prvem delu evropskega košarkarskega prvenstva prihodnje leto igrali v Kölnu. Tekmeci evropskih prvakov pa bodo Nemčija, Litva, Francija, Madžarska in BIH. Prvenstvo, na katerem bo znova sodelovalo kar 24 reprezentanc, bo potekalo med prvim in 18. septembrom 2022.

