FOTO: Na AC preko ograje in na bok med drevesa Lokalno.si Včeraj ob 6:41 smo bili preko ReCO Brežice obveščeni o prometni nesreči na AC v smeri Dobruška vas - Smednik. Izvozili smo z dvema voziloma in petimi gasilci tehničnimi reševalci. Ob prihodu smo najprej protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, kjer se je vozilo nahajalo na boku. preberite več » ...

Sorodno

Oglasi