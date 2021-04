Na Mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave (MIPOR) so primerjalno ocenili 11 izdelkov, opredeljenih kot dodatki otroškim kopelim. Osem izdelkov vsebuje azobarvila, ki jih v industriji uporabljajo za barvanje različnih materialov, na seznamu sestavin so pri štirih izdelkih tudi dišave, so ugotovili v raziskavi.



