Janša in Macron o slovenskem in francoskem predsedovanju Svetu EU SiOL.net Premier Janez Janša se je danes v Parizu srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Glavna tema njunih pogovorov sta slovensko predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta in francosko predsedovanje v prvi polovici prihodnjega leta.

