Tudi Uefa bo začasno obmolknila na družbenih omrežjih Sportal Evropska nogometna zveza (Uefa) se bo pridružila protestni začasni prekinitvi objav na družbenih omrežjih. Pred dnevi so se za ta korak odločili v Angliji, vključno s tamkajšnjo zvezo in prvoligaškimi klubi, da bi opozorili na vse bolj razširjeno problematiko nadlegovanja in rasizma na teh spletnih omrežjih. Ta prekinitev objav se bo začela v petek, končala pa v ponedeljek zvečer tik pred polnočjo.

