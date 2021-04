Le Monde: Janša občuduje Trumpa in jezno napada vsakogar, ki je kritičen do njega RTV Slovenija Francoski časnik Le Monde je objavil obsežen članek o slovenskem premierju Janezu Janši, ki ga bo v Elizejski palači sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron. Po pisanju časnika Janša na Twitterju vodi vojno proti medijem in vsem kritičnim glasovom.

Sorodno



Oglasi