Osumljeni pripravil obsežen seznam z imeni in lokacijami napada 24ur.com Policija je na domu 20-letnika, ki je načrtoval množični poboj, našla natančen seznam na več desetih straneh. Na njem pa imena nekdanjih sošolcev in pedagogov, kako so ga prizadeli, ter lokacije napada, med katerimi se je znašla tudi bazilika Marije Pomagaj na Brezjah. Orožje je prek temnega spleta kupil sredi marca, policisti specialne enote so ga aretirali pretekli četrtek. V oddaji 24UR ob 19....

