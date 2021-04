Sindikat Mladi plus: Nujni so tudi ukrepi za mlade na trgu dela RTV Slovenija Pred mednarodnim praznikom dela v Sindikatu Mladi plus pozivajo državo, da sprejme tudi ukrepe aktivne politike zaposlovanja za mlade. Vseh registriranih brezposelnih je bilo marca nekaj nad 82. 600, med njimi pa kar 16. 360 starih od 15 do 29 let.

Sorodno Oglasi