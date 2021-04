Ukrepi pehajo kulturo čez previs Primorske novice Z balkona novogoriškega gledališča so danes zvenele glasba in pesmi. Vseslovenski pobudi Pet pred dvanajsto! V boju za kulturo., ki jo je zanetil Narodni dom Maribor, so se pridružili tudi novogoriški Kulturni dom, SNG Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka in Goriški muzej. In s tem opozorili na katastrofalne posledice, ki jih imajo za kulturo nerazumni ukrepi zoper epidemijo. Z istim sporočilom sta glasba in poezija odzvanjali še drugod po Sloveniji, tudi v Piranu.

