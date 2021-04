Lojze Peterle / Avtor Office of the Prime Minister V četrtek, 28. aprila 2021, so na Račjem otoku na Brdu odkrili znamenje v spomin na sestanek predsednikov Demosovih strank in nekaterih takratnih ključnih slovenskih voditeljev na istem kraju 28. aprila 1991, na katerem je prišlo do odločitve o sklepnem delu osamosvojitve, torej, da se osamosvojitev izpelje. Račji otok so za sestanek izbrali zarad ...