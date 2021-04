Po očetovi smrti odplačujejo visok davek na dediščino Cekin.si Dediči prvega moža južnokorejskega podjetja Samsung so se z državo dogovorili, da bodo davek na dediščino plačali v petih letih, in sicer v šestih obrokih. Gre za izjemno visok znesek, a družina pravi, da je to njihova državljanska dolžnost. Prav tako so sledili pokojnikovi želji, da se del denarja podari v dobrodelne namene.

