Novo sproščanje: če ste v eni od petih regij, se spreminja to SiOL.net Vlada je na četrtkovi dopisni seji do 9. maja podaljšala veljavnost odlokov o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode. Ob tem je v petih statističnih regijah spremenila merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine z dosedanjih 30 na 20 kvadratnih metrov na osebo.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Andrej Čuš

Aleš Hojs